China isoleert iédereen die besmet is met corona, dus ook kleine kinderen: beelden van wenende, eenzame kinderen gaan wereld rond

In Shanghai worden baby’s en kinderen met corona van hun ouders gescheiden. De overheid neemt deze verregaande maatregel om in de grootste stad van het land de zwaarste uitbraak van het virus in twee jaar tijd te bestrijden. Maar de beelden van wenende, eenzame kinderen leidden zelfs in het autoritaire land tot heel wat protest. Intussen groeit ook de frustratie over de strenge lockdown.