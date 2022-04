Tweede Red Flame valt naast selectie door fysieke parameters: geen Davinia Vanmechelen bij nationale ploeg

Geen Davinia Vanmechelen (22) gisteren bij de verzameling van de Red Flames in Tubeke voor het belangrijke tweeluik in de WK-kwalificatie tegen Albanië (7/04) en Kosovo (12/04). Nadat doelvrouw Justien Odeurs in oktober naast de selectie viel door te slechte fysieke parameters, selecteert bondscoach Ives Serneels nu ook Vanmechelen – 44 caps of niet – niet om dezelfde reden.

Het overkwam eerder al doelvrouw Justien Odeurs (die er daarna zelf de brui aan gaf bij de nationale ploeg, red.) en nu dus ook Davinia Vanmechelen: een niet-selectie bij de Red Flames vanwege te slechte fysieke parameters. Nochtans telt Vanmechelen al 44 caps en scoorde ze recent nog voor Standard, maar de staf van de Red Flames houdt vast aan de lijn die een zestal maanden geleden werd getrokken. De fysieke parameters van onze nationale ploeg liggen op internationaal niveau en wie niet voldoet valt er van tussen.

Met het oog op het EK komende zomer en met het doel om er voor het eerst op een WK bij te zijn werd na de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Albanië in september beslist dat er vanaf oktober een grens wordt getrokken voor wie in een rode zone zit bij fysieke parameters. Vanmechelen zat in september net als enkele andere speelsters – onder wie ook Odeurs – al eens in de rode zone, maar herpakte zich in de maanden daarna. Dit keer lukte dat dus niet. De speelster van Standard miste in februari nog het vorige trainingskamp van de Flames door een blessure, maar ze was al even terug fit.

© BELGAIMAGE

In de 23-koppige selectie van bondscoach Ives Serneels viel vorige week nog iets op: de terugkeer van Ella Van Kerkhoven na lang blessureleed. Zij blesseerde zich afgelopen weekend echter opnieuw en verlaat daarom wellicht vandaag de selectie.(vva)