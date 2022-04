Moet Bayern München zege nog afstaan? Freiburg dient klacht in nadat recordkampioen even met twaalf spelers op het veld stond

Freiburg tekent beroep aan tegen de uitslag van haar competitiewedstrijd tegen Bayern München. In die partij stond de Duitse recordkampioen in de slotfase even met twaalf spelers op het veld na een verkeerd gelopen wissel.

Freiburg, de club van Hugo Siquet, verloor de wedstrijd met 1-4 maar hoopt voor de groene tafel op een ander resultaat. Volgens Freiburg gaat het om een “duidelijke inbreuk op de regels” en moet de Duitse voetbalbond een gepaste reactie tonen.

Afgelopen zaterdag kwamen Marcel Sabitzer en Niklas Süle vijf minuten voor affluiten in het veld voor Bayern maar de Fransman Kingsley Coman, die gewisseld moest worden, bleef aanvankelijk staan omdat er een verkeerd rugnummer werd getoond. Pas toen Freiburg het overtal van Bayern-spelers opmerkte, een twintigtal seconden later, greep de scheidsrechter in en werd het opnieuw 11 tegen 11. Freiburg had tot middernacht om klacht neer te leggen.

