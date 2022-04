Union definitief Europees, maar niet in het Dudenpark: voorronde in Leuven, groepsfase in Koning Boudewijnstadion

Union is als winnaar van de reguliere competitie zeker van Europees voetbal. Het speelt minstens in de voorronde van de Conference League maar dat kan meer worden als de Brusselaars in de top-3 eindigen in de Champions’ Play-offs.

In het huidige folkloristische Joseph Marien-stadion is het onmogelijk om Europees voetbal te spelen. Daarom kiest Union ervoor zijn Europese duels in het stadion van OHL in Leuven zal afwerken. Althans de eventuele voorronden. Voor de groepsfase is het Koning Boudewijnstadion vastgelegd. Daar kunnen veel meer dan de 9.000 toeschouwers van in Leuven binnen. Dankzij de hoge inkomsten van een mogelijke CL-deelname zou dan de hoge huurprijs voor het Boudewijnstadion kunnen worden betaald.

Dat op 5, 6, 8 en 9 augustus de populaire muziekband Coldplay in een telkens uitverkocht Boudewijnstadion optreedt, is geen probleem. De grasmat wordt na die megaconcerten sowieso vernieuwd omdat er ook de Memorial Van Damme plaatsvindt en de duels van de Rode Duivels worden gespeeld. Door het winter-WK komend seizoen zullen al op 6, 7 en 8 september de groepsduels in de Champions, Europa en Conference League worden gespeeld. De Rode Duivels ontvangen op 22 september in de Nations League Wales in Brussel. (lvdw)