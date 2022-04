De papieren zijn getekend: 777 Partners rondt overname Standard af

Alles is in orde. De investeerders van 777 Partners hebben maandag hun handtekening onder de documenten van de overname van Standard gezet. Daarmee moet de licentie binnen zijn en kan de deal op 15 april helemaal geofficialiseerd worden.

Hoog bezoek uit Amerika. Zondag was een ruimte delegatie van 777 Partners, de investeringsmaatschappij die Standard zal overnemen, te gast op Sclessin voor de competitiewedstrijd tegen Union (1-3-verlies). Josh Wander, sterke man en het gezicht van 777, werd begeleid door onder meer John W. Pasko (medeoprichter van 777), Juan Arciniegas (managing director van de groep), Andres Blazquez (CEO van Genoa, een andere club in het 777-netwerk) en Jonathan Spors (sportief directeur van Genoa).

Later op de avond had het gezelschap een diner met onder meer Standard-voorzitter Bruno Venanzi, coach Luka Elsner en zijn T2 Will Still en Pierre Locht (hoofd jeugdopleidingen). Wat het organigram betreft zijn er vooralsnog geen knopen doorgehakt. Wel vonden er maandag meerdere ontmoetingen plaats met verschillende personeelshoofden (van de communicatie- tot de HR-dienst) en werden er presentaties gegeven. Met de spelers werd nog niet gesproken. De nieuwe eigenaars kondigden een overgangsperiode van twee maanden aan. De zoektocht naar een nieuwe CEO en CFO is in volle gang.

Josh Wander van 777 partners. — © BELGA

Venanzi: lening van 4 miljoen

Maar op dit moment misschien nog belangrijker: de voor de Licentiecommissie benodigde papieren voor de overname werden maandag allemaal ondertekend. Standard moet zich dinsdag gaan verdedigen voor de Licentiecommissie en in principe zijn nu alle hindernissen genomen. In de overeenkomst staat onder andere dat 777 een kapitaalsverhoging van 15 miljoen euro zal doorvoeren. Keurt de Licentiecommissie de documenten goed, dan staat niets de closing van de overname, die voorzien is op 15 april, nog in de weg.

Nog opvallend: volgens onze informatie leende Bruno Venanzi onlangs vier miljoen euro aan Standard, zodat de licentie niet in het gedrag zou komen. Het geld van de uittredende voorzitter was nodig om de continuïteit van de club te waarborgen. Denk aan het betalen van (spelers)lonen, sociale zekerheid en commissies. Venanzi zal het geld de komende maanden in schijven recupereren.

In de vroege avond vertrokken de mensen van 777 maandag alweer naar Verona, waar ze de wedstrijd tussen Hellas Verona en Genoa bijwoonden.