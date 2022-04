Scoren kan hij zelf ook: Thibaut Courtois pakt uit met lekkere knal op training bij Real Madrid

Thibaut Courtois (29) verkeert in bloedvorm. De Belgische doelman hield Real Madrid afgelopen weekend tegen Celta de Vigo weer meermaals recht. Courtois loopt over van vertrouwen. Op training bij Los Blancos toonde de Limburger dat hij misschien ook wel als spits uit de voeten zou kunnen.

LEES OOK.Wat een save! Thibaut Courtois pakt uit met pantersprong bij Real Madrid, tot ongeloof van de tegenstand

Real Madrid deelde maandag op sociale media een video van Courtois die met een lekker schot scoort. De social media manager van De Koninklijke pakte ook uit met enkele matige woordspelingen: “GOLbaut Courtois, ThiGOL Courtois, Thibaut GOLtois, Thibaut CourGOL”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Woensdag speelt Courtois met Real Madrid de kwartfinale van de Champions League tegen zijn ex-club Chelsea. De heenwedstrijd wordt in Londen gespeeld. Eden Hazard zal er niet bij zijn tegen zijn ex-club. De kapitein van de Rode Duivels onderging vorige week een kleine operatie.

Courtois: “Champions League winnen zou heel speciaal zijn”

Thibaut Courtois blikte maandag ook vooruit op het verdere verloop van de Champions League. Op zijn 29ste heeft hij al een flink gevulde prijzenkast, maar de Champions League won de doelman nog niet. In een gesprek met de UEFA in aanloop naar de kwartfinale tegen zijn ex-club Chelsea zegt Courtois dat het winnen van de beker met de Grote Oren heel speciaal zou zijn.

“Ik heb veel prijzen gepakt maar de Champions League is de belangrijkste in het clubvoetbal en die heb ik nog niet gewonnen. Het zou uiteraard heel speciaal zijn voor mij om die te winnen alvorens ik stop. Ik heb nog tijd. Ik blijf mijn dromen najagen en de Champions League is er daar een van. Het avontuur gaat verder.”

Woensdag trekt Courtois met Real naar Chelsea voor de heenwedstrijd in de kwartfinales van het kampioenenbal. “Ik hoop dat het een blije terugkeer wordt naar Stamford Bridge”, zegt Courtois, die tussen 2014 en 2018 voor de Blues speelde. “Nu zijn we rivalen. Zij zullen willen winnen en hetzelfde geldt voor mij, dus ik verwacht geen applaus van de supporters. Ik hoop dat ze mij niet uitjouwen, maar dat weet je nooit. Ik ben klaar voor wat er komt en we zullen zien hoe het gaat. Ik ben blij er terug te keren met fans in de tribunes want vorig jaar was het stadion leeg toen we tegen hen speelden.” Chelsea hield Real toen uit de finale en versloeg daarna ook Manchester City.

© Real Madrid via Getty Images

Courtois speelt intussen bijna vier jaar voor Real Madrid. Soms kan hij het nog altijd niet geloven dat hij het shirt van De Koninklijke mag dragen, zegt hij. “Soms moet ik mezelf nog in de arm knijpen en vraag ik me af of het geen droom is. Zelfs niet in mijn wildste dromen had ik kunnen inbeelden op een dag voor Real Madrid te spelen. Dat is het mooie aan voetbal. Je moet in jezelf geloven en dat op een dag je dromen zullen uitkomen.”

“Elke voetballer droomt van zeges”, vervolgt Courtois. “Ik heb het geluk voor Real Madrid te spelen waar je elk seizoen wel dicht bij een trofee komt. Je speelt altijd wel een finale, een halve finale of een kwartfinale. Vorig seizoen haalden we de halve finales. Dit seizoen staan we tegen een sterke ploeg in de kwartfinales. Ik hoop dat we winnen en we een nieuwe halve finale halen. We zullen zien hoe het gaat.”

LEES OOK.Eden Hazard succesvol geopereerd aan rechterenkel: “Herstel kan beginnen”