De met lichamen bezaaide straten laten geen ruimte voor twijfel, ook niet bij juristen. In Boetsja gebeurden vreselijke misdaden. De roep om gerechtigheid klinkt oorverdovend, maar de kans dat president Vladimir Poetin of iemand anders ooit in het beklaagdenbankje zal verschijnen, is klein. “Er zal dan eerst een regimewissel nodig zijn”, zegt professor Koen De Feyter.