Verdachte opgepakt in verband met schietpartij in Sacramento waarbij 6 doden vielen

De politie heeft maandag een verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in Sacramento, de hoofdstad van de staat Californië, waarbij zes doden en twaalf gewonden vielen.

Het gaat om een 26-jarige man. Hij wordt beschuldigd van geweldpleging en illegaal wapenbezit.

Dat schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van een persbericht van de politie van Sacramento.

De schietpartij begon zaterdagnacht om 2 uur in het centrum van Sacramento. Een man schoot vanuit een wagen in verder onduidelijke omstandigheden tot 50 maal toe op een groep mensen die voor een restaurant stond. Op beelden op sociale media is te zien hoe op ongeveer hetzelfde moment op dezelfde locatie een gevecht plaatsvond, maar het is niet duidelijk of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.

Er zouden 18 slachtoffers gevallen zijn, waarvan 6 ter plaatse overleden. Twaalf daarvan worden in het ziekenhuis verzorgd. Dat laat de lokale politie op Twitter weten. De schutter vluchtte na de schietpartij weg.

LEES OOK. Minstens zes doden en meerdere gewonden bij schietpartij in Sacramento