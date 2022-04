Nu de redding een feit is, maakt KV Oostende best zo snel mogelijk werk van een gebalanceerde kern voor volgend seizoen. Een van de spelers die einde contract is, heet Brecht Capon (33). De routinier wil maar al te graag nog een seizoentje blijven, al wacht hij daarvoor op een signaal uit de club. “De komende weken moeten duidelijkheid brengen”, zegt hij.