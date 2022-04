De kaarten zijn geschud. OH Leuven kan op de laatste speeldag niet meer oprukken of zakken in het klassement en is zeker van de elfde plaats. Geen slecht resultaat – precies hetzelfde als vorig jaar –, maar vooral ook geen reden tot feesten. Tenzij er zondag in Gent nog een stunt volgt, zorgt de 2 op 18 van de jongste weken voor een zure nasmaak.