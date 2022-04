“Een transfer is een risico, Charles De Ketelaere kan beter bij Club Brugge blijven”

Origi, Batshuayi, Denayer, Witsel, Tielemans, Januzaj, mogelijk ook de broertjes Eden en Thorgan Hazard, Mertens en Lukaku gaan komende zomer allemaal op zoek naar een andere werkgever. Spelers met een in voetbaltermen al gezegende leeftijd. Een Rode Duivel die jong is en het goed heeft bij zijn club, kan met het oog op het WK beter blijven waar hij is. We denken in de eerste plaats aan Charles De Ketelaere.