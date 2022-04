“Nog nooit zoveel werknemers afwezig door korte ziekte”

Het korte ziekteverzuim in België – werknemers die een dag of enkele dagen tot maximaal een maand afwezig zijn – is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot een recordhoogte. Het ging om 3,6 procent van alle werkdagen, zo blijkt dinsdag uit een analyse van het hr-dienstenbedrijf Acerta.

Het korte ziekteverzuim lag van januari tot en met maart ruim de helft hoger dan in het eerste kwartaal van 2019, voor corona. Het record is geen totale verrassing, want in 2021 waren de cijfers ook al aan het stijgen.

Volgens Acerta is de toename het grootst bij de jongeren: +78,7 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019 voor de werknemers jonger dan 20 jaar en +61,3 procent bij de 20- tot en met 24-jarigen. Jongeren blijven in verhouding wel minder vaak ziek dan oudere werknemers. Daarnaast zijn werknemers in de zorg meer dan gemiddeld kort ziek (4,1 procent van alle werkbare dagen).

Acerta-experte Ellen Van Grunderbeek wijst erop dat tijdens het eerste kwartaal de mondmaskerplicht is weggevallen, net als de verplichte quarantaine. “Het zal zo zijn dat vooral jonge mensen met het meeste enthousiasme hun sociaal leven terug hebben opgepikt. Wellicht hebben zij ook meer contacten, rechtstreekse en onrechtstreekse, bijvoorbeeld via de kinderen. Bovendien ligt het percentage dat zich tegen griep heeft laten vaccineren in die leeftijdscategorieën lager dan onder de oudere bevolking”, aldus Van Grunderbeek.

De analyse is gebaseerd op de gegevens uit de loonberekening van 320.000 werknemers van meer dan 40.000 private bedrijven.