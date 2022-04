Voorraad Cent Wafers bijna uitgeput, en dat heeft alles met oorlog in Oekraïne te maken

Voorlopig zijn ze nog verkrijgbaar, maar de kans bestaat dat er binnenkort geen Cent Wafers meer te vinden zijn in de winkel. Dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.

Cent Wafers zijn een typisch Belgisch product. Toch worden deze koekjes sinds vorig jaar niet langer in Herentals gebakken. Mondelez International verhuisde de productie ervan naar een productie-eenheid in Oekraïne.

LEES OOK. Van “slachtoffers zijn acteurs” tot “Oekraïners maakten massagraf zelf”: factcheckers over vijf Russische claims

Deze fabriek ligt in Trostyanets, in het noordoosten van Oekraïne. De fabriek werd bij het begin van de oorlog in dat land zwaar beschadigd en is sinds 24 februari gesloten.

Mondelez International bevestigt dat de productie van onder andere Cent Wafers stilligt: “De huidige oorlog in Oekraïne heeft een impact op onze leveringen in Europa en dus ook in België. Mondelez International heeft in Oekraïne productiefaciliteiten die ook producten voor de Belgische markt produceren, waaronder Cent Wafers. Gezien de huidige situatie in Oekraïne werden wij genoodzaakt deze faciliteiten tot nader order te sluiten, met impact op de beschikbaarheid van onze producten in Europa.”

Tijdelijke stockproblemen

Wanneer Mondelez weer Cent Wafers kan bakken, is niet te voorspellen. “Onze eerste en hoogste prioriteit blijft de veiligheid en nodige ondersteuning van onze collega’s in Oekraïne, samen met het zo goed mogelijk verzekeren van onze business continuïteit. We gaan op dit ogenblik binnen ons Europees fabrieksnetwerk na hoe de productie van Cent Wafers weer kan worden opgestart. Dit vereist enige voorbereidingen en aanpassingen van de productie, waardoor er helaas tijdelijke out of stock in de winkelpunten kunnen zijn. We hopen dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen, maar verontschuldigen ons bij de consument voor deze situatie.”

Cent Wafers bestaan uit vijf lagen wafers, wat dunner is dan een wafel, en een chocoladevulling. Ze werden voor het eerst gemaakt bij Parein in Antwerpen in 1923 en danken hun naam aan hun prijs. Een cent wafer betaalde je destijds namelijk 1 cent. De Cent Wafers zijn verwant aan de Britse Penny Wafers, die dan weer 1 penny kostten. Na de fusie van Parein en De Beuckelaer in 1965 verhuisde de productie van de Cent Wafers naar Herentals, waar ze tot 2021 werden geproduceerd.