Twitter beleeft beste beursdag sinds debuut op Wall Street

Twitter was maandag de grote winnaar op de aandelenbeurzen in New York na het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk zich heeft ingekocht in de berichtendienst. Het bedrijf won ruim 27 procent aan beurswaarde en beleefde daarmee zijn sterkste dagwinst sinds het aandeel in 2013 een notering kreeg op Wall Street. In het kielzog van Twitter was de stemming ten aanzien van de techsector in New York over de gehele linie vrij positief.

Musk, de rijkste man ter wereld, heeft sinds midden maart een belang van ruim 9 procent in Twitter opgebouwd. Daarmee heeft hij miljarden dollars in de onderneming gestoken. De stap is opvallend, want eind vorige maand stelde Musk nog dat hij overweegt om een eigen socialemediaplatform op te zetten omdat Twitter de vrijheid van meningsuiting zou beperken. De Tesla-topman is zelf ook een fervent twitteraar en dat heeft hem eerder ook in de problemen gebracht. Hij zorgde namelijk met tweets over Tesla voor grote koersschommelingen en de toezichthouder SEC heeft hem daarom gedwongen al zijn tweets te laten controleren door juristen voor hij ze plaatst.

Ook andere techbedrijven wonnen aan waarde. Facebook-moederbedrijf Meta Platforms dikte zo’n 4 procent aan. Apple werd ruim 2 procent hoger gezet. Ook fabrikant van elektrische auto’s Tesla liet met een plus van bijna 6 procent uiteindelijk een stevige koerswinst zien. Bij opening van de beurs ging Tesla nog omlaag vanwege tegenvallende cijfers over de leveringen in het eerste kwartaal, maar in de loop van de dag sloeg de stemming om.