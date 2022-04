Ontvoerde burgemeester en gezin dood teruggevonden in Oekraïens dorp

In het Oekraïense dorp Motyzhyn, ten westen van Kiev, zijn de lichamen van vijf personen ontdekt. Het gaat om de burgemeester, haar man, hun zoon en twee andere mannen. Dat meldt persbureau AFP.

Volgens de politie lagen vier lichamen begraven in een kuil in een dennenbos grenzend aan het huis van de dorpsburgemeester. Het lichaam van een ander man lag op de bodem van een kleine put in de tuin. Alle vijf de slachtoffers hun handen waren vastgebonden op de rug.

De 50-jarige burgemeester, Olga Soechenko, werd op 24 maart samen met haar man en zoon ontvoerd door Russische troepen. Volgens lokale inwoners hadden ze geweigerd samen te werken met hen.

In Boetsja, zowat 30 kilometer ten noordoosten van Motyzhyn, werden dit weekend tientallen gedode burgers ontdekt op straat of in massagraven.