Witte Huis: “Deze week nieuwe westerse sancties tegen Rusland”

Hij zei dat de besprekingen tussen de westerse mogendheden zich momenteel toespitsen op mogelijke maatregelen “in verband met energie”. Dat ligt erg gevoelig voor Europa, dat erg afhankelijk is van Russisch gas. Gevraagd naar een mogelijk importverbod voor Russische olie en gas in Europa, antwoordde Sullivan dat er gesproken wordt over “het volledige scala aan sancties”.

“Sancties alleen lossen de problemen niet op, maar zijn wel een belangrijk instrument”, klinkt het. Oekraïne krijgt volgens hem de komende dagen ook toezeggingen over de levering van extra militaire hulp.

Sullivan liet ook weten dat president Joe Biden er alles aan gaat doen om Vladimir Poetin de prijs te laten betalen voor de oorlogsmisdaden die zijn begaan in Oekraïne. De VS zullen met hun bondgenoten overleggen over het ter verantwoording roepen van de Russische president. Dat zou kunnen gebeuren bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, maar ook bij een andere instantie.