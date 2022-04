Madrileense krant AS heeft goed nieuws voor Rode Duivels met oog op WK: “Real wil Eden Hazard uitlenen”

Real Madrid is op zoek naar een club die Eden Hazard (31) volgend seizoen wil lenen. Dat schrijft Madrileens sportblad AS.

In de Spaanse hoofdstad hopen ze meer financiële ademruimte te bekomen door grootverdiener Hazard te laten vertrekken. Alleen weten ze bij Real ook dat de Rode Duivel op dit moment niet bepaald in de kijker loopt: hij heeft de voorbije jaren meer geblesseerd aan de kant gestaan dan op het veld. Als hij dan toch speelde, zat hij onder het niveau waarmee hij zeven jaar lang schitterde bij Chelsea. Met zijn hoge loon is hij daarom niet bepaald aantrekkelijk als doelwit.

Daarom wil de Koninklijke de kleine Belg vanaf komende zomer uitlenen volgens AS. Naar het voorbeeld van Gareth Bale, die vorig seizoen een jaartje voor Tottenham uitkwam. Ze hopen dat Hazard op die manier aan zijn wedstrijdfitheid, vorm en vertrouwen kan werken. Bij Real zelf aan speelminuten toekomen lijkt immers heel moeilijk. Op de linksvoorpositie waar Hazard normaal speelt, heeft Vinicius zich incontournable gemaakt. Daarnaast rekenen ze er in Madrid nog altijd op dat PSG-ster Kylian Mbappé komende zomer naar Spanje komt.

Hazard heeft nog een contract tot 2024 in Spanje, dus zou in de zomer van 2023 nog goed geld kunnen opbrengen. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen omdat beslist werd een plaatje uit zijn enkel te verwijderen in de hoop dat dit zijn blessurezorgen kan oplossen. Voor de Rode Duivels kan het plan van Real Madrid goed nieuws zijn. Bondscoach Roberto Martinez liet in de voorbije interlandbreak al vallen dat zijn manschappen in aanloop naar het WK van eind dit jaar best zo veel mogelijk aan spelen toekomen.