Hij tekende een contract voor één jaar om Westerlo naar 1A te loodsen. Missie geslaagd voor Jonas De Roeck. Nu wil 42-jarige coach ook op het hoogste niveau aan de toekomst van de Kemphanen bouwen. Al is er na het kampioenenfeest eerst tijd om even uit te rusten. Dat was toch de bedoeling. “Maar Kompany heeft me om 9.30u uit bed gebeld.”