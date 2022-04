Woning onbewoonbaar na zware brand: “Het was bang afwachten of er nog iemand in het pand aanwezig was”

In de nacht van maandag op dinsdag ging een woning langs de Winkelsestraat in Lendelede in vlammen op. De buurman waarschuwde de brandweer, maar toen was het dak al aan het instorten. Even werd gevreesd dat het huis nog bewoond was, maar de huurder bleek in Spanje te zitten. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand.

“De hele tijd geklop en dat bleef maar duren”, zegt Freddy Despriet. Iets na 3 uur maandagnacht was hij televisie aan het kijken in zijn woning langs de Winkelsestraat in Lendelede. “Er wordt hier regelmatig wel wat geklopt als ze aan het werken zijn, maar dit was niet normaal.”

Toen de man door het raam keek, zag hij heel wat licht. Niet een lamp die hij buiten was vergeten uitzetten, wel de woning naast de zijne die in lichterlaaie stond. Hij verwittigde meteen de brandweer. “Bleek dat het geklop van het hout dat naar beneden kwam”, aldus de buurman.

Enorme schade

De brandweer kon de schade aan het brandende huis niet meer voorkomen. Het dak was snel ingestort. Wel zorgden de brandweerlui ervoor dat de woning van de buurman niet mee in vlammen opging. De vlammen likten aan de nok die ook even leek te branden. Brandweermannen haalden pannen van het dak en konden erger voorkomen.

De schade was enorm. Door het neergestorte puin was het in eerste instantie onduidelijk of er slachtoffers waren. De buurman zei dat hij in de avond nog wat lawaai gehoord had. Het was ook voor buurtbewoners gissen. Ze zagen af en toe wel iemand, maar meestal was het een komen en gaan van mensen.

In Spanje

De overbuur sprak van een man die er met een oudere zoon zou wonen. De buurman, die terecht kon bij familie, sprak van één man. Volgens burgemeester Carine Dewaele (CD&V), die zich kwam vergewissen van de situatie, was er wel degelijk iemand ingeschreven in de huurwoning. “Het was even bang afwachten of er nog iemand in het pand aanwezig was, maar de huurder bleek in Spanje te zitten”, zegt Tom Janssens van het parket. “In de woning was het vaak een komen en gaan van mensen en even bestond de mogelijkheid dat er een vriend van de huurder verbleef, maar ook dat was niet het geval.”

Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een branddetectiehond moet de brandhaarden detecteren en uitsluitsel brengen. De Winkelsestraat werd deels afgesloten voor het verkeer. Er moest worden omgereden via de Sint-Arnoldusstraat en de Woestijnestraat en Gootstraat in Ledegem.