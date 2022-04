Het moment waarop huis in Nederland als kaartenhuisje instort na gasexplosie

Een gezin uit het Nederlandse Oldenzaal is maandagmorgen abrupt dakloos geworden nadat hun huis is ingestort. Wellicht is er tijdens het aanleggen van een laadpaal een gasexplosie ontstaan, dat zegt brandweervrouw Wendy Franke. “Alle vijf aanwezigen, een gezin van vier en een monteur, zijn aanspreekbaar naar het ziekenhuis kunnen gebracht worden”, klinkt het. De buurtbewoners zijn enorm geschrokken.