Ajax vreest voor langdurige afwezigheid van sterspeler Antony

De Nederlandse competitieleider Ajax moet het de komende weken en mogelijk zelfs de rest van het seizoen doen zonder Antony. De Braziliaanse aanvaller keerde vorige week met een enkelblessure terug in Amsterdam na de laatste WK-kwalificatiewedstrijden met de nationale ploeg. Uit medisch onderzoek in Nederland bleek dat zijn blessure ernstiger is dan aanvankelijk werd gedacht.