“Rusland bereidt zware aanval in Oost-Oekraïne voor”

“We weten wat ze gaan doen in de Donbas”, aldus Zelenski. Volgens het dagelijks rapport van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse zaken is het de bedoeling van Rusland om controle te krijgen over de separatistische regio’s Donetsk en Loegansk.

Volgens een woordvoerder van het ministerie voert Rusland momenteel aanvallen uit op de steden Rubizhne en Popasna in het oosten van Loegansk, en wordt ondertussen een aanval voorbereid op de stad Severodonetsk. Ook de al langer belegerde havenstad Marioepol proberen de Russen nog steeds volledig onder controle te krijgen, aldus het rapport.