Benzine wordt goedkoper, diesel duurder

De maximumprijs van diesel (B7) neemt met 2,6 cent per liter toe en belandt op exact 2 euro per liter. Benzine 95 (E10) wordt daarentegen goedkoper: -3,2 cent tot maximaal 1,8070 euro per liter. De maximumprijs van benzine 98 (E5) daalt met 5,8 cent tot 1,9080 euro per liter.

Stookolie ten slotte wordt bijna 18 cent per liter duurder. Wie tot 2.000 liter bestelt, telt vanaf woensdag maximaal 1,2372 euro per liter neer, voor bestellingen vanaf 2.000 liter is dat 1,2053 euro per liter.

De prijsveranderingen zijn het gevolg van de schommelingen van de prijzen van de olieproducten en hun componenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.