Chanel verkoopt nergens ter wereld meer aan Russen, tot woede van influencers: “Ze wilden me een handtas niet verkopen omdat ik uit Rusland kom!”

Chanel sloot – net als veel andere bedrijven – alle winkels in Rusland na de invasie van Oekraïne. Maar het Franse bedrijf legt ook de verkoop van producten aan Russische staatsburgers aan banden, naar eigen zeggen als gevolg van Europese sancties. “De nieuwste beperkingen opgelegd door de Europese Unie verbieden de verkoop, direct of indirect, van luxeproducten aan alle personen of bedrijven in de Russische Federatie, of voor gebruik in de Russische Federatie”, klinkt het in een persbericht.

Russische klanten die producten van Chanel willen kopen in een winkel buiten Rusland, wordt dan ook gevraagd “om te bevestigen dat ze de gekochte producten niet zullen gebruiken in Rusland”, aldus Chanel.

“Het is zo laag om fascisme en Russofobie te steunen”

Die verklaring kan echter op weinig begrip rekenen bij de talrijke Russische influencers, die graag pronken met het dure, Franse merk. “Ik ging naar een boetiek van Chanel in Dubai”, doet interieurarchitecte Liza Litvin bijvoorbeeld haar beklag. “Ze wilden me een handtas niet verkopen omdat ik (opgelet!) uit Rusland kom!!!”

Ook zangeres en tv-presentatrice Anna Kalashnikova kon geen oorbellen en handtas kopen bij Chanel in Dubai. “De manager zei: We weten dat u een Russische beroemdheid bent. We weten dat u deze aankopen mee zal nemen naar Rusland, dus kunnen we u de producten niet verkopen. Toen bedacht ik dat Coco Chanel niet alleen de maîtresse van een naziofficier was, maar een geheim agente voor de Duitse inlichtingendienst”, aldus Kalashnikova. Zij kondigde dan ook aan dat ze Chanel voortaan zou boycotten. “Het is zo laag om fascisme en Russofobie te steunen.”

“Dit is een schok voor een vrouw die al meer dan 20 jaar Chanel koopt”, doet Yana Rudkovskaya dan weer haar beklag. De vrouw van de olympische schaatskampioen Alexander Plushenko kocht doorheen de jaren naar eigen zeggen voor meer dan een miljoen euro aan Chanel-producten, en noemt de ban “vernederend”.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken “neemt Chanel deel aan een Russofobische campagne om Rusland te cancellen”, aldus woordvoerder Maria Zakharova. Ook zij verwees naar de Tweede Wereldoorlog: “Coco Chanel was zelf een collaborateur en een agente van het Derde Rijk. Rusland bevindt zich momenteel in een campagne tegen fascisme in Oekraïne. Chanel kan terugkeren naar de normaliteit en net als de stichter nazisme steunen. Maar nu zal iedereen het weten.”