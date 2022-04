Putte

Poetshulp wordt... begrafenisondernemer. Het overkwam Jessica Vanmeerbeeck (36) uit Putte gisteren in het VTM-programma Blind Gesprongen. “Ik was haast in shock toen ik het hoorde, maar achteraf gezien snap ik wel waarom de experten mij die job hebben gegeven. Mijn man en kinderen zien me met meer gemoedsrust thuiskomen dan vroeger.”