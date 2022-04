Vliegmaatschappijen schrappen meer dan 100 vluchten door ziek personeel, in Zaventem nog geen problemen: “Maar we zijn voorbereid”

De Britse luchtvaartmaatschappijen Easy Jet en British Airways moeten deze dagen meer dan honderd vluchten schrappen omdat te veel personeel ziek thuis zit, met corona of griep. Op Zaventem zijn er voorlopig geen problemen. “Maar we zijn wel voorbereid om personeelsuitval op te vangen.”

De Britse vliegtuigmaatschappij EasyJet moest maandag een honderdtal vluchten schrappen omdat door het coronavirus te veel mensen afwezig zijn. Ook bij British Airways zijn daarom ongeveer 90 vluchten geschrapt. Ook door personeelstekort stonden in Manchester Airport en Heathrow in Londen lange wachtrijen aan de incheckbalies en controleposten.

Bij ons op Zaventem zijn nog geen problemen gemeld. Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerster van Brussels Airport: “Op dit moment zijn er geen problemen. Alle vluchten kunnen volgens schema landen en vertrekken. Maar we weten wel dat er uitval kan komen. Daarom hebben alle partners - de vliegmaatschappijen, de bagage-afhandelaars… - voorzorgen genomen. Dat betekent concreet dat ze mensen op stand-by hebben om meteen in te springen als er veel medewerkers uitvallen door corona of griep, zodat de werking niet verstoord raakt.”

Al uitval gemeld

Bij vliegmaatschappij Brussels Airlines zien ze al effectief uitval van personeel door corona of griep, zegt woordvoerster Kim Daenen : “Voorlopig zorgt dat nog niet voor problemen. In de luchtvaart wordt altijd gewerkt met een reserveploeg. Op hun werklijst hebben de medewerkers geregeld een week staan waarin ze stand-by moeten zijn voor het geval een collega uitvalt. Voorlopig kunnen we de occasionele griep- en corona-afwezigen zo opvangen en kon onze werking gewoon doorgaan. Maar we blijven het nauw opvolgen.”

Ook bij Tui eenzelfde verhaal. Piet Demeyere: “Wij hebben ook altijd een equipe op stand-by staan. Zowel van piloten als van cabinepersoneel. Daarmee kunnen we onze werking in deze corona/griep-periode normaal laten doorgaan.”

Bij Ryanair zijn er voorlopig ook geen problemen. “Alle Brusselse vluchten gaan door. “