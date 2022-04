Amber Tysiak en Ella Van Kerkhoven verlaten selectie Red Flames met blessure, Charlotte Tison opgeroepen

De Belgische nationale vrouwenploeg is zich in het nationaal oefencentrum in Tubeke aan het voorbereiden op de WK-kwalificatieduels in en tegen Albanië (donderdag) en Kosovo (komende week dinsdag). Aanvallende middenvelder Justine Vanhaevermaet (Reading) is ziek en mist al zeker het duel tegen Albanië. Charlotte Tison (Anderlecht) werd opgeroepen als vervangster.

Bondscoach Ives Serneels had vorige week maandag een 23-koppige selectie bekendgemaakt voor het tweeluik. Belangrijkste afwezige daarin was Davinia Vanmechelen. De middenveldster van Standard viel op basis van slechte fysieke parameters naast de selectie. Dat overkwam ook doelvrouw Justien Odeurs eind vorig jaar, waarna ze zelf haar afscheid van de nationale ploeg bekendmaakte.

Na zes speeldagen staat België in WK-kwalificatiegroep F op de tweede plaats met 13 punten, dat zijn er 3 minder dan leider Noorwegen. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus 2023), de tweede speelt een barrageduel.