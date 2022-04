President Zelenski: “Ontmoeting met Poetin komt er mogelijk niet, maar gesprekken blijven enige optie”

Volgens Zelenski hebben de vele burgerdoden in Boetsja inmiddels duidelijk gemaakt dat “er vooral in Rusland ‘denazificatie’ nodig is, en niet in Oekraïne”. President Poetin noemde ‘denazificatie’ als één van de voornaamste redenen om het buurland binnen te vallen. Toch zijn gesprekken met Rusland – ook na de onthullingen uit Boetsja – volgens de Oekraïense president de enige optie. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaan de gesprekken tussen beide landen dinsdag weer digitaal door.

Zelenski zei ook dat hij een terugkeer naar de toestand van vóór de Russische invasie als een overwinning zou beschouwen. Hij zei dat Rusland en Oekraïne het waarschijnlijk niet over alles eens kunnen worden, met name over de Donbas-regio. “Dat zal een probleem blijven waarover niet in één keer een akkoord kan worden bereikt”, klonk het.

Groot Israël

Zelenski suggereerde wel dat het mogelijk zou zijn dat Rusland zich in twee jaar terugtrekt uit zijn land, al zei hij ook dat hij er rekening mee houdt dat Rusland Oekraïne over twee jaar opnieuw zal binnenvallen. Zijn land heeft daarom internationale veiligheidsgaranties nodig, aldus de president. “We zullen streven naar een staat waar de komende tien jaar de veiligheid topprioriteit is, zoals in een groot Israël”, klonk het.