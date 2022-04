Bulgaars Europarlementslid krijgt sanctie voor “gebaar dat werd gezien als nazigroet”

“Ik heb besloten om Angel Dzhambaziki een sanctie op te leggen voor zijn ongepaste gedrag op 16 februari, toen hij zijn rechterarm uitstak in een gebaar dat werd gezien als een nazigroet”, zo meldde Metsola dinsdag in het halfrond in Straatsburg. “Dit beschadigde de waardigheid en reputatie van het Europees Parlement.”

Het incident gebeurde in de plenaire zitting van februari na de interventie van Dzhambazki in een debat over de rechtsstaat in Polen en Hongarije. De Bulgaarse nationalist had zich bij het verlaten van het halfrond omgedraaid en zijn rechterarm een paar seconden uitgestrekt.

Het gebaar zorgde voor grote verontwaardiging in het parlement, maar Dzhambazki zelf, lid van de conservatieve ECR-fractie, ontkende dat het om een nazigroet ging. Hij bracht naar eigen zeggen “een onschuldige groet”. Dzhambazki heeft de mogelijkheid om beroep tegen de sanctie aan te tekenen.