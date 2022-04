Bijna twee ton cocaïne op weg naar Antwerpen onderschept

In Costa Rica heeft de politie in twee containers onderweg naar de haven van Antwerpen bijna twee ton cocaïne onderschept.

© msp

In de containerterminal van de haven van Moín in het Costa Ricaanse Limón werden in de nacht van zondag op maandag twee containers gecontroleerd door de Policia Control de Drogas. Op beelden van de scanner was te zien geweest dat de inhoud van de containers ‘afwijkingen vertoonde’. De twee verdachte containers, allebei bestemd voor de haven van Antwerpen, werden doorzocht. “In de eerste werden 1.130 pakken cocaïne van ongeveer een kilogram aangetroffen, in de tweede lagen nog eens 798 pakketten van dezelfde drug”, zegt het Costa Ricaans ministerie van Openbare Veiligheid. In totaal werd dus ongeveer 1,9 ton coke onderschept.

sare