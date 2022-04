Limburgse fruittelers meten schade op na nachtvorst: “Weinig goed nieuws”

Het Proefcentrum voor de Fruitteelt (pcfruit) in Sint-Truiden is nog volop bezig met het opmeten van de schade die de nachtvorst heeft aangericht. “Het is vroeg om het heel juist in te schatten, maar dat er schade zal zijn, dat is duidelijk”, zegt Serge Remy van pcfruit. Ook het slechte weer na de vorst betekent geen goed nieuws voor de fruittelers.

De schade hangt heel sterk af van wat fruittelers gedaan hebben om de vorst te bestrijden, klinkt het bij pcfruit. “De temperaturen zijn gegaan zijn van -3 tot minder dan -7 op sommige plaatsen. Dat waren heel schadelijke temperaturen”, vertelt Serge Remy, diensthoofd van de afdeling pomologie of teeltonderzoek bij pcfruit.

Op plaatsen waar het fruit niet beschermd werd, blijken soms alle bloemetjes van de peer beschadigd te zijn. Waar er wel vorstbescherming was, blijkt de schade een heel stuk minder. Het voordeel van de Conference-peer is dat die zelfs bij beschadiging toch nog vruchten heeft. Bij appel is dat echter niet het geval, en bij de meeste andere perenrassen evenmin. De vruchtkwaliteit zal dan ook navenant zijn, en dus niet zo goed als andere jaren zijn, klinkt het.

De vroege kersen staan momenteel eveneens in bloei. Daar kon de schade beperkt worden door het gebruik van regenkappen en eventueel vuurpotten. De latere kersenrassen - de belangrijkste voor ons land - komen later.

Bijkomend probleem is het slechte weer na de vorst. “Dat is vooral slecht bestuivingsweer. Er vliegen bijna geen insecten, wat negatief is voor de vruchtzetting”, aldus Remy. “En we verwachten met dit weer en de vorstschade voor de peren en kersen nog problemen met bacterieziekten. Je kan bijna al voorspellen dat we daar ook problemen mee gaan hebben. Er is dus weinig goed nieuws te melden.”