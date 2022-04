Satellietbeelden spreken Russen tegen: slagveld Boetsja werd niet in scène gezet

De slachtoffers in de Oekraïense stad Boetsja werden daar niet achteraf neergelegd door de Oekraïense regering. Nadat er beelden verschenen van de meer dan 300 burgerslachtoffers die gevonden werden in de voorstad van Kiev, reageerde Rusland dat Oekraïne het bloedbad zelf in scène zou hebben gezet. Maar uit een analyse van satellietbeelden door The New York Times blijkt dat de vele doden er al weken liggen.