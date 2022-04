Straffe transfer op til? OH Leuven in gevorderde gesprekken met Raphael Holzhauser

Raphael Holzhauser onderhandelt met OH Leuven. Een deal met de 29-jarige Oostenrijkse middenvelder is er nog niet, maar er lopen wel gevorderde gesprekken. Bij Beerschot had Holzhauser een degradatieclausule, waardoor hij nu een vrije speler is.

Maandag dook er een foto op van Marc Brys, de coach van OH Leuven, die zit te tafelen met Raphael Holzhauser. Ondertussen is duidelijk dat het niet om een vrijblijvend dinertje ging. De Leuvenaars maken werk van de komst van de Oostenrijkse spelverdeler.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Beerschot heeft Holzhauser er niet zijn allerbeste seizoen opzitten. Hij maakte vier doelpunten en gaf zeven assists. Vorig seizoen was hij echter zonder meer indrukwekkend met zestien doelpunten en zestien assists.

Holzhauser is wel niet de goedkoopste. Bij Beerschot verdiende hij om en bij de 700.000 euro per jaar. OH Leuven zal een ferme financiële inspanning moeten leveren om hem binnen te halen, tenzij hij bereid is om in te binden.

Romo naar Amerika?

Doelman Rafael Romo, die einde contract is bij OHL, onderhandelt ondertussen met het Amerikaanse DC United. Daar zou hij een oude bekende tegenkomen, want Hernan Losada, die nog met Romo speelde bij Beerschot, is er coach.