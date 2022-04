Besmetting Kinder Surprise: Zorg en Gezondheid onderzoekt zestien salmonella-gevallen in Vlaanderen

Het federaal voedselagentschap FAVV riep gisteren op om vijf producten van het merk Ferrero niet meer te consumeren. Het gaat onder meer om Kinder Surprise en Kinder Mini Eggs. De producten worden gelinkt aan een salmonella-uitbraak in verschillende Europese landen. Er waren in ons land tot gisteren nog geen bevestigde gevallen gelinkt aan de Europese uitbraak. “We hebben gisteren wel de namen doorgekregen van zestien mensen die tussen januari en midden maart met salmonella zijn besmet geweest”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. “We zoeken nu naar hun contactgegevens om hen te bereiken.”

“Via een bevraging kunnen we een brononderzoek uitvoeren. We gaan die mensen vragen wat ze zoal gegeten hebben, waarbij we uiteraard denken aan snoepwaren, maar ook aan gevogelte, een meer traditionele bron van salmonella. Hopelijk kunnen we daar volgende week meer over zeggen.”

Contactopsporing is volgens Moonens niet aan de orde omdat er niet meteen een risico is op mens-tot-mensbesmetting. Het Nationaal Referentielaboratorium van Sciensano gaat volgens Moonens wel genetisch onderzoek op de stalen doen om te kijken of ze in verband kunnen worden gebracht met die in andere landen. “Als er ook genetische stalen van de bron zijn, kan er met zekerheid een link worden gelegd tussen bron en patiënt.”

125 Europese gevallen

De nieuwswebsite Politico berichtte maandag op gezag van de Europese Commissie dat er in meerdere Europese landen in totaal 125 salmonellagevallen worden onderzocht met bewijs dat wijst naar mogelijk besmette chocolade-eieren die werden gemaakt in een Ferrero-fabriek in Aarlen, in het zuiden van ons land.

De 125 gevallen zijn volgens de Commissie aangetroffen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Ierland en Zweden. De Britse omroep BBC bericht dat er ook 63 gevallen in het Verenigd Koninkrijk zijn aangetroffen.