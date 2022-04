Amazon legt 83 raketlanceringen vast voor zijn web van satellieten

De meeste lanceringen (38) zullen worden uitgevoerd door United Launch Alliance, een gezamenlijke onderneming van de Amerikaanse bedrijven Boeing en Lockheed Martin. Die zal daarvoor zijn nieuwe raket Vulcan Centaur inzetten, waarvan de eerste vlucht dit jaar gepland is.

Het Europese Arianespace werd gecontracteerd voor 18 lanceringen met zijn Ariane 6, die nog in ontwikkeling is. De eerste testvlucht ervan is later dit jaar gepland, in 2023 zou de raket operationeel moeten zijn. De overige lanceringen gaan naar Blue Origin, opgericht door Amazon-oprichter Jeff Bezos.

Met “project-Kuiper” wil Amazon in totaal 3.236 satellieten in een baan rond de aarde brengen. Ze moeten zorgen voor hogesnelheidsinternet via satelliet. Ook andere spelers, zoals Starlink van SpaceX (Elon Musk) en de in Londen gevestigde satellietoperator OneWeb, werken aan een gelijkaardig satellieteninternet.