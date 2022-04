Ambulance total loss na botsing op berucht punt, even later is het er alweer prijs

“De klap was enorm, de ambulance is waarschijnlijk perte total”, zegt ambulancier Kurt Van Slembrouck. — © Jonathan Folens

Dinsdag gebeurden twee ongevallen op een paar honderd meter van elkaar op de R8 in Kortrijk. Een ambulance raakte zwaar beschadigd na een botsing met een zwarte Audi. Er vielen geen gewonden. In de nasleep van het eerste ongeval botste een auto tegen een voorligger, ook hier was er alleen materiële schade.

Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11 uur ter hoogte van het inmiddels beruchte aansluitpunt van de A19 op de R8, in de volksmond ook bekend als ‘de put’. Een ambulance was met loeiende sirenes onderweg naar een interventie en wilde vanop de A19 met de U-bocht de R8 richting Heule inslaan toen het misging. “Ik stond aan te schuiven aan de lichten op de R8”, zegt de 64-jarige bestuurder van de Audi. “Ik stond achter een camion en kon niet goed zien. Toen ik wou vertrekken, kwam het tot een botsing met de ambulance.”

Perte totale

“Ons eerste werk was meteen de centrale bellen zodat er een andere ambulance kon vertrekken naar onze interventie”, zegt ambulancier Kurt Van Slembrouck (47). “Het was een stevige klap, de ambulance zal waarschijnlijk perte totale zijn. Die wordt nu getakeld en daarna zullen we alles zo snel mogelijk overladen in een andere ambulance zodat we weer aan de slag kunnen.”

Beide voertuigen moesten getakeld worden, maar niemand raakte gewond. (lees verder onder de foto)

Amper honderd meter verder gebeurde weer een ongeluk. Ook nu vielen er gelukkig geen gewonden. — © Jonathan Folens

Nauwelijks een paar honderd meter verder op de R8 was het even later opnieuw prijs. Een 32-jarige vrouw stond met haar zwarte Citroën aan te schuiven voor de afrit Bissegem. Een 25-jarige man botste met zijn blauwe BMW tegen haar. “Het verkeer begon net weer te rijden na de vertraging door het andere ongeval, maar plots ging iedereen opnieuw in de remmen”, vertelt de man. “Ik was laatste in de rij, kon niet meer op tijd stoppen en het was prijs.”

De BMW van de man werd weggeslingerd over de vangrail. Beide wagens raakten zwaar beschadigd, maar ook hier vielen geen gewonden.