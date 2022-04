Polen blokkeert Europees akkoord over minimumtaks voor multinationals, tot woede van Franse minister

Polen blokkeert een Europees akkoord over de invoering van een minimaal belastingtarief van 15 procent voor multinationals. Alle 26 andere lidstaten stemden dinsdag tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Luxemburg in met het voorstel. De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire kon zijn frustratie niet verbergen.

Le Maire, die door het Frans voorzitterschap over de EU de maandelijkse vergaderingen van de Europese Raad van ministers van Financiën leidt, had er vorige maand nog alle vertrouwen in dat er begin april een akkoord gevonden kon worden over het minimale belastingtarief voor multinationals. Het gaat om de omzetting van een OESO-akkoord, bedoeld om belastingontwijking en -ontduiking wereldwijd tegen te gaan. Omdat het over financiën gaat, is unanimiteit onder de lidstaten vereist. Enkele Europese landen tekenden vorige maand nog voorbehoud aan. Het ging om Zweden, Estland, Hongarije en ook Polen.

Achter de schermen werd wekenlang intensief aan een compromistekst gewerkt, maar Warschau blijft het minimumtarief nu toch blokkeren. Volgens Politico Europe bleef Polen gisterenavond/maandagavond nog vasthouden aan een koppeling aan wetgeving over de herverdeling van de belastingrechten over de landen. Volgens het Nederlandse persagentshcap ANP vindt Warschau dat daarover onvoldoende garanties zijn opgenomen in de compromistekst.

Le Maire reageerde dinsdag woedend tijdens de openbare vergadering. “Ik begrijp de Poolse positie echt niet”, brieste hij. “U zegt dat u voor het bestrijden van belastingontwijking bent. U vraagt om aanpassingen en die heeft u gekregen. Kunt u mij de redenen van uw verzet tegen de 26 andere landen nog eens uitleggen?”, viel de Fransman uit tegen de Poolse minister van Financiën Magdalena Rzeczkowska.