Nederlanders lachen in satirisch filmpje met ons play-off-systeem: “De vier beste teams spelen tegen Pogacar. En dan komt Jan Smit”

De échte play-offs gaan van start in het weekend van 22 tot 24 april en zal in twee groepen van vier gespeeld worden. De eerste vier van de reguliere competitie spelen dan om de titel in de Champions play-offs, nummers vijf tot acht spelen om een Europees ticket in de Europe play-offs. De punten worden gehalveerd, maar een Nederlandse zanger als Jan Smit komt er voorlopig nog niet bij kijken.

