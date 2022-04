Drie vrachtwagens betrokken in zwaar ongeval, cabine van truck volledig verbrijzeld

Dinsdagmiddag vond een zwaar ongeval met drie vrachtwagens plaats in de Zeebruggelaan in Lissewege (Brugge). Een cabine van een truck raakte volledig verbrijzeld, en daarom was het een half wonder dat bij het incident geen gewonden vielen. Het ongeval veroorzaakte wel heel wat verkeershinder op de grens met Zeebrugge.

Tussen 13 uur en 13.30 uur raakten drie vrachtwagens om nog onbekende redenen verwikkeld in een zwaar ongeval in Lissewege. In de Zeebruggelaan in de rijrichting van Brugge reden de trucks elkaar aan. Van de laatste vrachtwagen werd de volledige cabine verbrijzeld.

Het ongeval gebeurde niet ver van de fabriek van 2XL. “Maar gewonden zijn er gelukkig niet gevallen”, aldus Christian Scheltens van de lokale politie Brugge. “Er waren drie voertuigen betrokken bij het ongeval, en momenteel zijn onze mensen ter plaatse om de situatie ter plekke ter regelen.” (Lees verder onder de foto)

© jve

Koelvloeistof vrijgekomen

Dat was nodig, want het ongeval zorgde voor zware verkeershinder op de grens van Lissewege en Zeebrugge: bij momenten stonden de trucks die uit de haven van Zeebrugge kwamen gereden honderden meters aan te schuiven. Aangezien het verkeer maar over één rijvak mogelijk was, werden alle voertuigen beurtelings doorgelaten door de politie. Ook de brandweer moest een duit in het zakje doen. Bij de botsing was namelijk koelvloeistof vrijgekomen, waardoor het wegdek gereinigd moest worden.

Wanneer de Zeebruggelaan opnieuw volledig vrijgegeven wordt, is momenteel niet duidelijk. De takelwerken moesten in de namiddag nog beginnen.