PostNL beklemtoont in tweede brief aan klanten “binnen wettelijke kaders” te werken

Het Nederlandse postbedrijf PostNL heeft dinsdag een tweede brief aan zijn klanten gericht over de situatie in België, waar de Belgische CEO, Rudy Van Rillaer, en operations manager John de Bruin langer in de cel blijven op verdenking van mensenhandel, verboden terbeschikkingstelling, zwartwerk en leiden van een criminele organisatie. PostNL benadrukt in de brief “binnen de wettelijke en in de praktijk ook gangbare kaders” te werken.

PostNL werkt in België met 220 bezorgondernemers, die op hun beurt werkgever zijn van ongeveer 1.500 pakketbezorgers. “De arbeidsauditeur is het niet eens met deze werkwijze. Wij werken echter binnen de wettelijke en in de praktijk ook gangbare kaders. De bezorgers in kwestie werken in overgrote meerderheid met een arbeidsovereenkomst, krijgen een vergoeding conform het paritair comité en doen hun werk op basis van vaste arbeidsvoorwaarden en in gewaarborgde werkomstandigheden”, aldus het bedrijf.

LEES OOK. CEO PostNL blijft twee weken langer in de cel: arbeidsauditeur in beroep tegen vrijlating

PostNL zegt “een goede en sociale opdrachtgever” te willen zijn en “alle belang te hebben bij tevreden bezorgondernemers en bezorgers”. Het bedrijf betreurt de gang van zaken in België en vindt dat “er geen enkele reden is om deze medewerkers vast te houden”. “Het in de media geschetste beeld lijkt in niets op onze dagelijkse manier van werken”, klinkt het.

Het postbedrijf zegt voorts dat het na de sluiting van zijn vestigingen in Wommelgem en Willebroek de logistiek rondom zijn netwerk direct aangepast heeft. “We hopen dat de pakketten die op de gesloten vestigingen liggen zo snel mogelijk worden vrijgegeven.”