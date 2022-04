Voormalig president Medvedev: “Rusland wil open Eurazië van Lissabon tot Vladivostok”

De voormalig Russische president en eerste minister Dmitri Medvedev heeft op Telegram een opvallende uitspraak gedaan. Zo zei hij dat het doel van Poetin is om een open Eurazië - van Lissabon tot Vladivostok - op te bouwen. Wat hij met die uitspraak bedoelt, is niet duidelijk. Maar het zorgt op sociale media wel al voor de nodige bezorgdheid.

Een opvallende uitspraak van de Dmitri Medvedev, voormalig Russisch president en eerste minister en bondgenoot van de huidige president Vladimir Poetin. Hij postte dinsdag een lang bericht op het communicatiekanaal Telegram met de titel “over vervalsingen en echte geschiedenis.”

Daarin schrijft hij onder meer dat de gruwelverhalen over het stadje Boetsja vals zijn. Net zoals het bombardement op een kraamkliniek in Marioepol overigens, zegt hij. Het zijn vervalsingen die “gerijpt zijn in de cynische verbeelding van de Oekraïense propaganda”. Ze zouden volgens Medvedev de wereld ingestuurd worden door talloze Pr-bureaus die gerund worden door westerse regeringen en Ngo's.

Medvedev gaat verder door een bewering aan het halen die de Russen al wekenlang aanhouden. Dat ze in Oekraïne zijn om voor de denazificatie van het land te zorgen. “Het gepassioneerde deel van de Oekraïners bidt al 30 jaar voor het Derde Rijk”, schrijft hij. Volgens hem worden er door Russische soldaten dan ook nazisymbolen gevonden in elke Oekraïense militaire eenheid. “Literatuur, posters, zelfs swastika’s!”, schrijft hij.

“De Russische president Vladimir Poetin heeft het doel van demilitarisering en denazificatie van Oekraïne resoluut vooropgesteld. Deze complexe taken gebeuren niet allemaal tegelijk. En ze zullen niet alleen op de slagvelden beslist worden.” Het belangrijkste doel zou volgens Medvedev zijn om de gedachtegang van Oekraïners, die volgens de voormalig president “bloedig” en “vol van valse mythen” is, te veranderen.

Hij eindigt zijn tirade met de zin: “Het doel is in het belang van de vrede van toekomstige generaties Oekraïners zelf en de mogelijkheid om eindelijk een open Eurazië op te bouwen - van Lissabon tot Vladivostok.”

Het is vooral die laatste uitspraak die bezorgdheid wekt bij analisten en op sociale media. Al is het niet helemaal duidelijk hoe die te interpreteren valt.

