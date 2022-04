Europese transparantieplicht moet loonkloof tussen man en vrouw verkleinen

Bedrijven met minstens 50 werknemers moeten transparanter worden over de loonkloof tussen man en vrouw. Waar die meer dan 2,5 procent bedraagt, moet een actieplan uitgerold worden. Met die aanpak wil het Europees Parlement de loonkloof tussen man en vrouw verkleinen.

De Europarlementsleden schaarden zich dinsdag in Straatsburg met 403 tegen 166 stemmen (58 onthoudingen) achter een ontwerprichtlijn die de aanslepende loonkloof tussen mannen en vrouwen moet aanpakken. Vrouwen verdienen gemiddeld immers nog steeds 13 procent minder dan mannen.

Centraal in de ontwerprichtlijn staat het recht op informatie. Werknemers en vakbonden moeten het recht hebben om informatie op te vragen over hun individuele salaris en het gemiddelde salaris van collega’s die gelijkwaardig werk verrichten, uitgesplitst per geslacht. Dat moet vergelijken makkelijker maken.

Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten ook jaarlijks informatie over de loonkloof tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers delen met de overheid, vakbonden en werknemers. Indien de loonkloof meer dan 2,5 procent bedraagt, dan moet de onderneming in overleg met de vakbonden een beloningsanalyse maken en een actieplan uitwerken.

Belgische loonkloof 9,2 procent

Het parlement moet over de tekst nog onderhandelen met de lidstaten. Die hadden eind vorig jaar hun standpunt reeds vastgelegd en zitten eerder op de lijn van de Europese Commissie, die drempels van respectievelijk 250 werknemers en 5 procent had voorgesteld.

“Europa telt ontzettend veel kleine en middelgrote bedrijven, door ons voorstel krijgen ook vrouwen in die bedrijven onmiddellijk inzicht op de lonen in hun bedrijf”, zegt Sara Matthieu (Groen). “Dat conservatieven tegen deze wet en dus tegen vrouwenrechten stemmen, zogezegd om bedrijven te beschermen, dat gaat er bij mij niet in.”

Assita Kanko (N-VA) stemde tegen “de zeer linkse tekst” van het parlement. “Moet de loonkloof zo snel mogelijk gedicht worden? Ja. Daar heb ik altijd voor geijverd. Moet dit gebeuren door dure en zware administratieve lasten voor kmo’s en een heuse heksenjacht op werkgevers? Nee”, zo luidt het bij Kanko.

Volgens Cindy Franssen (CD&V) zal de richtlijn “een kwantumsprong” betekenen voor de 17 lidstaten zonder wet op de loonkloof. Ook voor België, dat sinds 2012 een wet heeft, betekent de richtlijn volgens haar “een mooie versnelling”. “Niets doen is geen optie. Er zijn grote sectorale verschillen, maar aan het huidige tempo duurt het gemiddeld nog 84 jaar voordat vrouwen voor hetzelfde werk een gelijke beloning krijgen”.

België scoort inzake de loonkloof beter dan het Europese gemiddelde. Volgens een vorig jaar gepubliceerd rapport van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid bedraagt de loonkloof in België 9,2 procent.