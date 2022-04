Twee ton aan geroofde spullen op drie uur tijd: Russische soldaten sturen massaal goederen huiswaarts

De Oekraïense bevolking wordt niet alleen beschoten, misbruikt of gedood, maar ook massaal bestolen. Dat tonen markante beelden uit een lokaal postkantoor, pal over de Wit-Russische grens. Russische soldaten verzenden er in amper drie uur tijd liefst twee ton aan in Oekraïne gestolen materiaal: van computers, tv’s, scooters tot visgerei.

Naam: Yevgenievich Yevgeny Kovalenko. Te verzenden “post”: liefst 450 kilogram aan spullen. Inhoud: werkgereedschap, een nieuwe muziekspeler, een tafel, een tent, kleren, noem maar op. Bestemming: Ruebtsovsk, in het zuiden van Siberië, vele duizenden kilometers oostwaarts.

Soldaat Kovalenko is een van de zestien Russische soldaten die zaterdagmiddag in de Wit-Russische stad Mazyr opdook in het lokale zendkantoor van CDEK, zeg maar de lokale DHL-service. Dat hij met een halve ton aan eigen materiaal aan de oorlog begon en dat nu wil terugsturen, is uiteraard totaal ongeloofwaardig. Vrijwel alles is geroofd.

De Russische rover is te zien in een drie uur durende video, gemaakt met een vaste camera in het kantoor, gelekt door hackers en bezorgd aan journalisten van het Hajun Project, een Wit-Russisch onderzoeksteam met als missie het doorprikken van de staatspropaganda.

De Russen nemen rustig hun tijd om alle gestolen materiaal vakkundig op te sturen naar het thuisfront.

Geschoten, gedood én geroofd

De sfeer is ontspannen. Naast Kovalenko duiken nog vijftien andere Russische soldaten op. Ook soldaten Lazarev, Valiyev, Stepanov, Kanbolatov, Zhukovsky, Chuchalin, Voloshchuk, Kolotsei, Yushin, Grigorian, Shulaikin, Datsyuk, Kuzmin, Kovalenko, Serdtsev en Nikolayev nemen rustig hun tijd om een rist “persoonlijke” spullen naar het verre thuisfront te sturen. Ook zij hebben duidelijk plezier gehad aan de smokkel van buitgemaakte spullen. Het is niet duidelijk of hun oorlog erop zit of dat ze in de komende dagen vanuit Wit-Rusland oostwaarts of zuidwaarts ingezet zullen worden om daar verder te vechten.

Twee ton aan gestolen materiaal

De enige zekerheid: ze hebben elk minstens 50 kilogram aan gestolen bagage op te sturen, duizenden kilometers oostwaarts. De mevrouw in het postkantoor die de praktische kant moet regelen, is duidelijk al dagen Russische bezoekers gewend. Ze kijkt niet op van de buit: van elektrische scooters, tv’s, een tafel, stoelen tot kleren, gereedschap, onderdelen van airconditioning, batterijen of gerief om te vissen. In totaal gaat het om liefst twee ton aan gestolen materiaal van Oekraïners, voortaan terug te vinden in Siberische woonkamers.

