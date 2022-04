Zelenski spreekt VN-Veiligheidsraad toe “in naam van de slachtoffers van Rusland”

“Ik spreek jullie toe in naam van de slachtoffers van Rusland. De Russen moeten verantwoording afleggen voor oorlogsmisdaden.” Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdag gezegd in zijn eerste toespraak voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties sinds de start van de Russische invasie in zijn land.

“Russische troepen hebben gewoon voor hun plezier burgers gedood en vrouwen verkracht”, zei Zelenski via videoconferentie. “Ze sneden ledematen af, sneden hun kelen door en verkrachtten en vermoordden vrouwen voor de ogen van hun kinderen. Hun tongen werden eruit gerukt, enkel omdat de agressor niet hoorde wat hij van hen wilde horen. Rusland moet ter verantwoording worden geroepen voor oorlogsmisdaden.”

Hij pleitte ervoor Rusland te berechten voor een internationaal tribunaal, zoals dat van Nürnberg na de Tweede Wereldoorlog.

De Oekraïense leider herhaalde dat de acties van Rusland erg lijken op die van terreurgroep Islamitische Staat en dat de Russische president Vladimir Poetin met zijn propaganda zijn eigen haat wil “exporteren” naar andere landen buiten Oekraïne.

Hij vroeg zich ook af waar de veiligheid is die de Veiligheidsraad zou moeten garanderen. “Waar is de vrede? Waar zijn de veiligheidsgaranties die de VN moet bieden?” Hij eiste “onmiddellijk” ingrijpen van de VN en vroeg om Rusland te schorsen uit de Veiligheidsraad. Als de raad geen manier vindt om de acties van Rusland in Oekraïne te stoppen, zou hij er beter “simpelweg mee ophouden”, omdat dat bewijst dat de Veiligheidsraad “niets kan doen behalve praten.”

Volgens Zelenski zal nog blijken welke oorlogsmisdaden het Russische leger heeft gepleegd in de laatste 41 dagen in andere delen van Oekraïne, naast die in Boetsja. Hij beschuldigde de Russen ervan al “honderdduizenden” Oekraïners naar Rusland te hebben gestuurd.

Na afloop van zijn speech toonde Zelenski, na wat technische problemen, een aangrijpende video met oorlogsbeelden uit zijn land. In het filmpje van ongeveer een minuut was het ene na het andere oorlogsslachtoffer te zien, met ook verbrande en verminkte lichamen.

Zelenski bracht maandag een bezoek aan Boetsja, waar sinds dit weekend schokkende beelden opdoken van lichamen van dode burgers in de straten. Tijdens dat bezoek zei hij dat het heel moeilijk is om met Rusland te onderhandelen “als je ziet wat ze hier hebben gedaan.” Hij trok ook in twijfel dat er nog een ontmoeting komt met Poetin nadat hij Rusland beschuldigde van genocide.

De Verenigde Staten herhaalden na de speech van Zelenski hun oproep om Rusland uit de VN-Mensenrechtenraad te zetten. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder al opgeroepen Poetin als “oorlogsmisdadiger” te berechten.

“Flagrante inconsistenties”

Vasili Nebenzja, de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties, reageerde dinsdag op de toespraak van Zelenski door de intussen ontkrachte beweringen over de beelden uit Boetsja te herhalen. De Russische troepen zouden geen oorlogsmisdaden hebben gepleegd in de voorstad van Kiev en er zijn “flagrante inconsistenties in de gebeurtenissen zoals ze getoond werden in de Oekraïense en westerse media”.

Nebenzja zei dat de lichamen die door reporters op de straten werden gevonden er nog niet lagen vlak nadat de Russische troepen er vertrokken waren. Satellietbeelden die onder meer de Britse openbare omroep BBC zijn gecheckt, tonen echter al lichamen op straat twee weken voor de Russen vertrokken.

Ook herhaalde hij de ongefundeerde claim dat de Oekraïense regering onder leiding van Zelenski, die Joods is, uit nazi’s zou bestaan. Daarnaast zei hij dat Rusland 600.000 mensen uit Oekraïne heeft geëvacueerd, maar die zijn niet “gedwongen of ontvoerd”, zoals het Westen beweert.