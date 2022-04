Overvallers gingen vorige week aan de haal met het peperdure uurwerk van bouwondernemer Bart Versluys. Maar stel dat je ook zo een exclusief horloge of ander juweel draagt en snoodaards willen er mee aan de haal gaan, hoe reageer je dan het best? Ga je de daders te lijf of geef je braafjes alles af?