Griekenland betaalt IMF-schuld twee jaar eerder dan voorzien af

Premier Mitsotakis toonde zich verheugd over de terugbetaling door Griekenland van de laatste tranche van 1,9 miljard euro aan het IMF. Hij bestempelde het als “het einde van een tijdperk” voor Griekenland. De zware financiële crisis die het land in 2010 doormaakte was volgens hem een donker hoofdstuk in de geschiedenis van het land, en een dat “de Grieken niet nog eens zouden mogen meemaken”.

Het IMF leende Griekenland bijna 32 miljard euro als onderdeel van de reddingsoperatie na de financiële crisis in het land.

De rente op tienjarig Grieks staatspapier bedraagt momenteel om en bij de 2,5 procent, waar dat op het hoogtepunt in 2012 een tijdlang meer dan 35 procent was.