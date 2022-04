Thibaut Courtois gelooft dat Romelu Lukaku zich zal doorzetten bij Chelsea: “Maar hij mag nog even wachten”

Real Madrid neemt het woensdagavond op tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League. Voor Thibaut Courtois wordt het een confrontatie met zijn ex-ploeg. Dinsdagavond stond de goalie van de Rode Duivels in Stamford Bridge de pers te woord.

Zijn vertrek bij Chelsea, intussen vier jaar geleden, werd Courtois door heel wat fans van de Blues kwalijk genomen. Vorig jaar keerde hij met Real al eens terug naar Stamford Bridge. “Maar dat was anders, want toen was er geen publiek”, aldus Courtois. “Ik kan alleen maar zeggen dat ik alleen goeie herinneringen heb aan Chelsea. Mijn vertrek was misschien niet zo mooi, maar een transfer ligt altijd gevoelig. Ik kom hier om te winnen en om me met Real te plaatsen voor de halve finales.”

Vorig jaar ging Real er tegen Chelsea uit in de halve finales. Dat wil Courtois dit jaar rechtzetten. “Het is een nieuw seizoen, een andere wedstrijd”, zegt hij. “Ik denk dat we klaar zijn en dat we er zin in hebben. We gaan dus zeker alles geven.”

Courtois kreeg ook een vraag over Romelu Lukaku, die bij Chelsea nog weinig aan spelen toekomst. “Bij een nieuwe ploeg en een andere trainer terechtkomen, vergt altijd wat aanpassing”, aldus Courtois. “Dat heb ik zelf ook meegemaakt bij Real Madrid. Ik ben er zeker van dat Romelu er nog door zal komen. Maar van mij mag hij daar nog even mee wachten (lacht).”

Over de zopas geopereerde Eden Hazard zei onze nationale nummer één het volgende: “Eden is een zeer nuttige speler voor ons. Ik weet dat het in zijn hoofd goed zit, het belangrijkste is nu dat hij goed herstelt zodat hij fit aan het voorseizoen kan beginnen. Hij had er hier graag bij willen zijn want hij speelde hier zeven jaar. Maar ik heb er nog steeds alle vertrouwen in dat Eden veel kan bijbrengen bij Real Madrid.”