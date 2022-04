Verkeershinder op Hasseltse grote ring na zwaar ongeval

Rond 15.45 uur kwam het tot een aanrijding op het kruispunt van de Boerenkrijgsingel/Prins-Bisschopssingel en de Sint-Truidersteenweg. De brandweer Zuid-West Limburg moest ter plaatse komen om de passagier uit een van de wagens te bevrijden. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Door het ongeval is er heel wat hinder in de buurt. De politie LRH doet de vaststellingen en regelt het verkeer. De politie roept bestuurders op om de afrit Hasselt-Zuid van de E313 te vermijden, en in de plaats daarvan de afritten Hasselt-Oost en Hasselt-West te nemen. siol

© Tom Palmaers