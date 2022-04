Voorzitter van Lierse haalt uit naar relschoppers: “Crimineel en dom”

De voorzitter van voetbalclub Lierse, Luc Van Thillo, biedt in een open brief zijn verontschuldigingen aan bij de supporters die vrijdagavond gewond raakten bij de incidenten tijdens het duel tegen Waasland-Beveren. Tegelijk haalt hij fel uit naar de relschoppers, die hij crimineel gedrag verwijt.

In de tweede helft van de 1B match tussen Lierse en Waasland-Beveren gingen een aantal supporters zwaar over de schreef. Er werden bommetjes en vuurpijlen op het veld gegooid en er werd ook pyrotechnisch materiaal richting de bezoekende supporters geworpen. Naar verluidt zouden er zware jongens uit Nederland betrokken zijn. De Pro League legde Lierse inmiddels al een boete van 10.000 euro op.

“Wat vrijdag gebeurde op het Lisp, kan ik nog altijd niet plaatsen”, opent Van Thillo zijn boodschap. “Terwijl ik in mijn huis Oekraïense mensen opvang die gevlucht zijn voor een echte oorlog, zijn er hier bij ons criminelen die het normaal vinden dat ze tijdens een normale voetbalwedstrijd ook wapens kunnen gebruiken. Groter kan het contrast niet zijn. Onbegrijpelijk, triest, beschamend,.. Ik vind er de juiste woorden zelfs niet voor.”

Van Thillo verontschuldigt zich bij de “schitterende supporters van Beveren” en wenst iedereen die hinder ondervindt beterschap “na het gedrag van enkele criminelen die de naam supporter onwaardig zijn”. De voorzitter legt uit hoe hij vier jaar geleden “als een goede huisvader” begon met de heropbouw van Lierse en stelt zich nu onder meer de vraag hoe dergelijke incidenten in de toekomst kunnen voorkomen worden en waar het met de club heen moet.

© BELGA

“Dit is geen sfeer maken, dit zijn zelfs geen loutere hooliganstreken? neen, dit is crimineel en dom. Naar kinderen en ouders zo’n bom gooien heeft niks te maken met voetbal, voetbalsfeer of hooliganisme. Laf is het!”, benadrukt Van Thillo.

“De spijtige conclusie is dan dat die enkelen een enorme schade aanrichten. Eerst en vooral, spijtig genoeg, aan de onschuldige Beveren supporters. Maar evengoed ook aan de reputatie van hun eigen club”, besluit hij. “Het geld dat we dit jaar al aan boetes hebben moeten betalen, en nu weer aan alle maatregelen die zullen moeten genomen worden, begint aanzienlijke vormen aan te nemen, en gaat dus ten koste van ons eigen sportief budget. Hopelijk staan de zogezegde stoere jongens nu ook op, bieden ze hun verontschuldigingen aan de Beveren supporters aan en vergoeden ze alle slachtoffers. Dat zou de enige juiste en gepaste reactie nu zijn.”