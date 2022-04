Engelse voetbalsupporter krijgt drie jaar stadionverbod voor homofobe slogans

Een 21-jarige Engelse voetbalsupporter heeft dinsdag een stadionverbod van drie jaar gekregen omdat hij tijdens een wedstrijd in de Premier League homofobe slogans had geroepen.

Het incident gebeurde op 2 oktober in het stadion van Brighton, dat toen Arsenal ontving. Een lid van de technische staf van de thuisploeg hoorde de jongeman roepen richting Brighton-supporters. Toen die laatste besefte dat hij opgemerkt was, probeerde hij het stadion te verlaten maar stewards en politie konden hem vatten.

Dinsdag verscheen de supporter voor de rechtbank in Brighton, waar hij naast het stadionverbod ook een boete kreeg. Hij moet ook opdraaien voor de proceskosten.

“In onze gemeenschap is geen plaats voor homofobie”, zei de aanklager. “Zijn uitlatingen zijn onaanvaardbaar en zouden overal voor veel verontwaardiging zorgen, ongeacht de locatie. Brighton is bekend voor zijn inclusieve cultuur en grote LGBTQI+ gemeenschap. We aanvaarden zo’n gedrag niet.”